Силы ПВО за ночь уничтожили 23 дрона ВСУ над двумя регионами России
Силы ПВО за ночь уничтожили 23 дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями
Москва, 8 апреля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 8 апреля уничтожили 23 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над двумя российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 19 — над территорией Курской области и четыре — над территорией Белгородской области», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.
7 апреля российские силы ПВО перехватили 19 украинских беспилотников самолётного типа. 13 БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре беспилотника — над Краснодарским краем и по одному — над Брянской областью и Крымом.
В этот же день дрон ВСУ атаковал село Борки Валуйского округа Белгородской области. В результате удара пострадал подросток, его с закрытой черепно-мозговой травмой, поверхностной раной головы и множественными осколочными ранениями рук и ног доставили в районную больницу.
Как передавало ИА Регнум, ночью 6 апреля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь дронов ВСУ сбили над Ростовской областью, два БПЛА — над Курской, а также один — над Белгородской областью.
В ночь на 5 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 49 украинских БПЛА. При этом 16 дронов сбили над Воронежской областью, 14 — над Белгородской областью, по шесть — над Курской и Самарской областями, три беспилотника уничтожили над Мордовией и по одному — над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.