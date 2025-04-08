Москва, 8 апреля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 8 апреля уничтожили 23 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над двумя российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 19 — над территорией Курской области и четыре — над территорией Белгородской области», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

7 апреля российские силы ПВО перехватили 19 украинских беспилотников самолётного типа. 13 БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре беспилотника — над Краснодарским краем и по одному — над Брянской областью и Крымом.

В этот же день дрон ВСУ атаковал село Борки Валуйского округа Белгородской области. В результате удара пострадал подросток, его с закрытой черепно-мозговой травмой, поверхностной раной головы и множественными осколочными ранениями рук и ног доставили в районную больницу.

Как передавало ИА Регнум, ночью 6 апреля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь дронов ВСУ сбили над Ростовской областью, два БПЛА — над Курской, а также один — над Белгородской областью.

В ночь на 5 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 49 украинских БПЛА. При этом 16 дронов сбили над Воронежской областью, 14 — над Белгородской областью, по шесть — над Курской и Самарской областями, три беспилотника уничтожили над Мордовией и по одному — над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.