Белгород, 8 апреля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Управление ФСИН по Белгородской области опровергло информацию об организации артистом Михаилом Ефремовым фуршета в колонии в честь своего освобождения. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Информация, опубликованная в ряде СМИ и Telegram-каналов о якобы организации в исправительном учреждении М. Ефремовым фуршета, не соответствует действительности», — цитирует телеканал слова собеседника в управлении белгородского подразделения ФСИН.

Ефремов ранее был признан виновным по делу о смертельном ДТП, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей. С декабря 2020 года Ефремов отбывал наказание в колонии № 4 в Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта 2024 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Ефремова.

Во время заседания Ефремов пообещал бросить пить и никогда больше не садиться за руль. Также артист заявил, что за время пребывания в колонии он всё переосмыслил, тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.