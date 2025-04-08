Москва, 8 апреля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. В России с начала года текущего года предотвращено 47 террористических преступлений с участием молодых людей, в том числе подростков. Об этом 8 апреля сообщили на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), которое прошло под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Силовыми структурами с начала 2025 года предотвращено 47 преступлений террористической направленности, подготовка большинства из которых осуществлялась с участием подростков», ― говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за последние три года в стране задержали свыше 2,5 тыс. молодых людей, попавших под влияние украинских неонацистов и террористических организаций.

В ходе заседания Бортников отметил, что в условиях проведения специальной военной операции и сохраняющейся активности международных террористических организаций возрастают угрозы, связанные с распространением в молодёжной среде идеологии терроризма и неонацизма, что приводит к вовлечению отдельных ее представителей в террористическую и экстремистскую деятельность.

Глава НАК добавил, что для обеспечения безопасности молодёжной среды на разных уровнях реализуются комплексные меры, направленные в том числе на её защиту от распространения деструктивных идеологий.

Как передавало ИА Регнум, за прошедший 2024 год в России было предотвращено 190 терактов, шесть из которых готовились участниками движений «Маньяки Культ Убийц» и «Колумбайн» (оба — запрещённые в РФ террористические организации) в учебных заведениях и местах массового пребывания людей.

Кроме того, были заблокированы счета свыше 6 тыс. лиц, финансировавших терроризм, в том числе украинские вооружённые формирования. Общая сумма денежных средств на счетах превысила 230 млн рублей. Также в 2024 году пресекли около 2,7 тыс. преступлений, касавшихся незаконного оборота оружия.

Президент РФ Владимир Путин 27 февраля заявил, что число террористических преступлений в России выросло, и большинство из них спланированы украинскими спецслужбами. В связи с этим российский лидер призвал ФСБ при координации НАК максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства и уделять особое внимание превентивным мерам, повышению антитеррористической защищённости военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры.

3 марта сотрудники силовых ведомств пресекли попытки терактов в культовом еврейском учреждении Подмосковья и на одной из станций метро Москвы. Их готовил являющийся сторонником радикального исламизма уроженец одной из стран Центральной Азии гражданин РФ. На этих объектах он намеревался подорвать самодельные взрывные устройства. При задержании злоумышленника нейтрализовали.