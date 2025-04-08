Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 8 апреля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. В одной из средних школ Нового Уренгоя ученик пятого класса набросился на одноклассницу и ударил её ножом в спину. Следственные органы сообщили, что девочку спас школьный охранник, которого мальчик также попытался ударить ножом. Однако мама пострадавшей девочки заявила, что её дочь от тяжелого ранения спас плотный пуховик, а охранника во время нападения рядом не было.

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Утром 7 апреля в школе №3 Нового Уренгоя 12-летний ученик пятого класса Матвей (имя изменено) напал с ножом на свою одноклассницу. Следом подросток напал на школьного охранника и также попытался ударить его ножом.

«По данным следствия, 07 апреля 2025 года в одной из школ города Новый Уренгой учащийся пронес складной нож, которым нанес один удар в область шеи охраннику образовательного учреждения, когда последний пытался остановить конфликт несовершеннолетнего с одной из учениц. Пострадавшему оказана медицинская помощь, оснований для госпитализации не имеется», — сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО.

При этом мать пострадавшей девочки рассказала, что ее дочь от тяжелого ранения спас не школьный охранник, как сообщали следственные органы, а плотный пуховик, принявший удар на себя. Женщина отметила, что во время нападения охранника не было рядом и потасовку между детьми никто не разнимал.

«Сегодня произошло ужасное событие, в котором пострадала моя дочь. Она была ранена ножом в спину, и благодаря пуховику нож не прошёл глубоко. Охранника не было рядом в этот момент. Он пострадал, когда мальчик ушёл с места преступления. Охранник пытался его задержать, и мальчик ударил его ножом», — рассказала мама девочки Евгения.

Во время допроса Матвей рассказал оперативникам, что его постоянно травили в школе из-за лишнего веса, называли толстым. По словам школьника, больше всего его травила девочка, на которую он напал.

При этом родители одноклассников Матвея рассказали, что школьник уже не первый раз нападает на других детей. Родители неоднократно жаловались на его агрессивное поведение, однако каких-либо мер в отношении ребенка принято не было.

По факту случившегося следственные органы возбудили два уголовных дела: по статье 293 УК РФ («Халатность») и по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

СМИ так же сообщают, что агрессивного школьника отправили на экспертизу в детскую психиатрию. Подросток уже год стоит на учете у психиатра, и это его второе нападение. Его дальнейшую судьбу решат правоохранительные органы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Новом Уренгое банда подростков из этнических азербайджанцев несколько раз избила дочь бойца СВО. Они приняли пятиклассницу за мальчика, который переодевается в девочку и использует макияж.