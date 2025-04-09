Москва, 9 апреля, 2025, 14:05 — ИА Регнум. 12 апреля в России пройдёт Единый день открытых дверей колледжей федерального проекта «Профессионалитет». Более 800 тысяч школьников, их родителей и учителей смогут ознакомиться с самыми востребованными профессиями, а крупнейшие работодатели и мастера производств расскажут о способах трудоустройства и возможностях для выпускников.

Telegram/«Профессионалитет»

Гостям представят колледжи и техникумы, объединенные в 493 образовательно-производственных кластера, которые ведут ускоренную подготовку студентов для работы по 24 ключевым отраслям экономики — от клинической и профилактической медицины до креативных индустрий.

Такой формат обучения уже зарекомендовал себя. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, «Профессионалитет» — гордость российской системы среднего профессионального образования и флагман в подготовке кадров для обеспечения технологического лидерства страны.

«Программы обучения максимально адаптированы под современные экономические реалии, под запросы конкретных работодателей. На практическую отработку навыков отводится до 80% времени обучения. Такая интенсивная подготовка обеспечивает выпускнику востребованность на рынке труда и уверенность в завтрашнем дне», — отметил он.

Министр уверен, что благодаря единому дню открытых дверей о возможностях нового образовательного подхода, ориентированного на практику, узнают сотни тысяч будущих студентов колледжей, а число молодых людей, решивших связать жизнь с востребованными для экономики страны специальностями, продолжит увеличиваться. Сейчас рабочие профессии уже получают более 1,7 млн студентов «Профессионалитета».

Telegram/«Профессионалитет»

К примеру, уникальная образовательная среда создана на базе Новокузнецкого торгово-экономического техникума. Познакомить всех желающих с отраслью туризма и сферой услуг готов образовательный кластер «Гостеприимный Кузбасс». С 2024 года техникум ведёт обучение будущих специалистов сервиса на транспорте, сферы туризма и гостеприимства, а также экономистов, бухгалтеров, поваров и кондитеров по программам «Профессионалитета».

«В Единый день открытых дверей школьники смогут по-настоящему погрузиться в профессии через увлекательные интерактивы: заглянуть внутрь специальности и буквально пощупать её руками. Это не просто профориентация — это живой опыт, который поможет ребятам сделать осознанный выбор и совершить первый шаг к успешной карьере», — говорит директор Новокузнецкого торгово-экономического техникума Юлия Сметанникова.

Во всех кластерах «Профессионалитета» студенты обучаются по индивидуальным карьерным траекториям с активным вовлечением будущих работодателей. Также ребята получают корпоративную стипендию, проходят практику и осваивают профессиональные навыки на новейшем оборудовании.

Так, в Мурманской области на едином дне открытых дверей старшеклассники смогут на специальных тренажерах попробовать силы в вождении грузового транспорта и легковых авто. Также гостям предложат с помощью виртуальных симуляторов научиться сваривать и красить детали автомобильного кузова. А Арктический рыбопромышленный кластер предложит ребятам пройти профессиональные пробы по судовождению, эксплуатации судовых энергетических установок, промышленному рыболовству, оказанию первой медицинской помощи и даже химическому анализу брусники.

«Участие в федеральном проекте «Профессионалитет» — это один из важнейших этапов комплексной программы модернизации рыбопромышленного образования, ядром которого является подготовка кадров среднего звена. Приёмная кампания 2024 года показала, что кластер «Арктический рыбопромышленный» стал настоящим магнитом для решивших связать жизнь с профессией моряка ребят из 19 регионов», — отметил начальник Морского рыбопромышленного колледжа имени И. И. Месяцева Игорь Артеменко.

В Ростовской области, помимо прочих активностей, желающие смогут пройти пробы по компетенциям «Гидравлика», «Резчик труб и заготовок». Со спецификой современного металлургического производства ребят познакомят педагоги-наставники техникума «Тагмет».

«Мы ведем системную работу по подготовке будущих специалистов, готовых и способных решать современные производственные задачи отрасли начиная со школьной скамьи. В рамках проекта «Моя первая профессия» мы сопровождаем ребят в период обучения, помогаем адаптироваться в период раннего трудоустройства, совмещенного с производственной практикой», — подчеркнул начальник управления развития и привлечения персонала «Тагмета» Сергей Ренжигло.

А в Татарстане площадкой для погружения школьников в мир современных профессий на дне открытых дверей станут сразу 16 колледжей.

«В этом году школьники увидят, как колледжи, объединённые с предприятиями, готовят специалистов под запросы рынка, а профпробы помогут выбрать путь в IT, инженерии или творчестве», — отметила директор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Елабужский политехнический колледж» Светлана Соколова.

Как сообщало ИА Регнум, с 2025 года федеральный проект «Профессионалитет» вошёл в состав нацпроекта «Молодёжь и дети». К настоящему моменту программа объединяет уже 1470 образовательных организаций и 2364 опорных предприятия-партнёра в 81 регионе России.

Подробнее о программе, учебных заведениях и ведущих компаниях-участниках можно узнать на платформе ЯПРОФ.РФ. Там же есть информация о востребованных профессиях и перспективах трудоустройства для выпускников.