Вашингтон, 8 апреля, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила оборонный бюджет в размере около 1 трлн долларов. Об этом заявил американский лидер, слова которого передаёт агентство Bloomberg.

Chris Kleponis/Global Look Press

«Президент Дональд Трамп заявил, что его администрация утвердила оборонный бюджет в районе 1 трлн долларов. Этот бюджет станет самым большим, который Соединённые Штаты когда-либо принимали для армии», — говорится в публикации.

Также уточняется, что в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме Трамп отметил, что несмотря на стремление экономить деньги, Вашингтону необходимо инвестировать в армию для обеспечения национальной безопасности, ведь, по словам американского лидера, вокруг много «плохих сил».

Как передавало ИА Регнум, в конце марта шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что вопросы сдерживания Китая от захвата Тайваня являются для американской армии основными приоритетами. По данным газеты WP, «временное стратегическое руководство по национальной обороне» министр подписал и распространил в ведомстве в середине марта.

Потенциальное вторжение КНР на Тайвань рассматривается этом в документе как эксклюзивный сценарий, который должен быть в приоритете по сравнению с другими возможными угрозами.