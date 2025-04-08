Суджанский район, Курская область, 8 апреля, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Мирный житель села Погребки Суджанского района Курской области погиб в результате целенаправленной атаки украинского дрона. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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О гибели мужчины его вдова рассказала следователям, которые работают с жителями села после его освобождения в феврале российскими войсками.

«Проживающая в селе женщина сообщила о том, что в октябре прошлого года её муж погиб при целенаправленном ударе украинского БПЛА», — уточнила Петренко, которую процитировала пресс-служба СК.

Она добавила, что осмотр места происшествия подтвердил показания женщины. Атаку беспилотника следователи квалифицировали как теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

В рамках следствия запланировано опознание тела погибшего и проведение необходимых экспертиз. Правоохранители намерены установить и привлечь к ответственности причастных к преступлению, добавила Петренко.

Как сообщало ИА Регнум, российские следователи фиксируют и расследуют многочисленные преступления, совершённые украинскими подразделениями в ходе незаконного вторжения в Курскую область. О действиях бойцов и наёмников ВСУ правоохранителям рассказывают мирные жители.

Так, 7 апреля СК возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели жителя села Плёхово под Суджей. По словам родственницы погибшего, жилые дома в селе обстреляли польские наёмники ВСУ.

Основанием для другого дела, возбуждённого 6 апреля, стало убийство украинскими военными мирного жителя хутора Дмитрюков в Суджанском районе. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили во время осмотра хутора, который ВС РФ освободили в середине марта.