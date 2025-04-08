Белгород, 8 апреля, 2025, 12:32 — ИА Регнум. В Белгородской области пострадали два бойца подразделения «Орлан». Об этом 8 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Belkin Alexey/Global Look Press

Он уточнил, что ранения бойцы получили в посёлке Красная Яруга при выполнении боевых задач.

«​​​​​​​В результате атаки дрона один мужчина получил множественные осколочные ранения лица, второй — касательное осколочное ранение правого плеча», ― написал глава региона в Telegram-канале.

После оказания неотложной помощи в Краснояружской ЦРБ пострадавших переведут в областную клиническую больницу, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта погиб боец подразделения «Орлан». По автомобилю, в котором передвигались бойцы, украинский беспилотник нанёс удар. Атака была совершена в Ракитянском районе, в селе Илек-Кошары. Молодой мужчина скончался на месте до приезда медиков.

Ещё четверо его коллег получили минно-взрывные травмы и контузии. Пострадавших госпитализировали и оказали необходимую помощь.

7 апреля в результате удара украинского беспилотника по селу Борки Валуйского округа Белгородской области пострадал подросток. 16-летний парень получил ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника.

При атаке дрона ВСУ на село Березовка 5 апреля были ранены двое мужчин и 15-летний подросток. Молодого человека госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы. Двух других пострадавших в тяжёлом состоянии также доставили в медучреждения. У одного из них зафиксировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица, рук и ног.