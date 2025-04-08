Москва, 8 апреля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Девятиклассники в Москве впервые гарантированно получат бесплатное место в колледже, поскольку теперь число бюджетных мест в них увеличили до 37 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Москва увеличила количество бюджетных мест в городских колледжах на 10 тысяч — до 37 тысяч. Впервые нормативно вводится гарантия для каждого московского девятиклассника на бесплатное место в столичном учреждении среднего профессионального образования», — говорится в сообщении.

Более того, в 2025 году московские девятиклассники, которые планируют проходить дальнейшее обучение в колледже, смогут сдавать только два основных госэкзамена вместо четырех — по русскому языку и математике. Приемная кампания в колледжи начнется 26 июня.

«Большинство студентов начинают работать еще во время учебы; 95% выпускников успешно трудоустраиваются по выбранной специальности. Кроме того, за счет повышения интенсивности обучения сокращаются его сроки: начиная с 2025 учебного года большинство программ подготовки рассчитаны на 3 года и включают получение нескольких профессий одновременно. Таким образом выпускники колледжа становятся более конкурентоспособными на рынке труда», — уточнили в пресс-службе московской администрации.

Для обеспечения высокого уровня образования в столичных колледжах активно модернизируются и оснащаются мастерские и лаборатории колледжей: сегодня обновлено 70% оборудования, а до конца 2027 года запланировано полностью завершить обновление мастерских и лабораторий, рассказали в мэрии. Кроме того, в ближайшие несколько лет в столице появится еще семь новых колледжей общей площадью более 400 тыс. кв. м, где смогут учиться более 60 тыс. студентов.

В марте 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч новых мест для москвичей. Таким образом, по словам главы города, число выпускников 9-х классов, поступающих в колледжи на бюджетные места, вырастет примерно в 1,5 раза.