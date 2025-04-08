Вашингтон, 8 апреля, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин способен забросить 1 тыс. шайб в Национальной хоккейной лиге. Такое мнение высказал вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.

Adam Hunger/AP/TASS Александр Овечкин

«Он определенно способен забить тысячу голов», ― сказал Дэйли.

При этом вице-комиссионер отметил, что это полностью зависит от того, как долго российский хоккеист хочет играть в НХЛ.

Как сообщало ИА Регнум, в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля Овечкин обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Этот регулярный матч стал для россиянина 1487-м в карьере и завершился счётом 1:4 в пользу нью-йоркцев.

Во втором периоде Овечкин забросил шайбу в ворота соотечественника Ильи Сорокина, после чего матч прервали на 25 минут для празднования «Вечного рекорда». В ходе церемонии капитан «Вашингтона» поблагодарил за свой результат родных и всех русских.

За день до этого в матче против «Чикаго Блэкхокс» Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Гретцки, державшийся с 29 марта 1999 года.

По словам комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, Овечкину удалось сделать то, что многие считали невозможным. Беттмэн назвал россиянина одним из величайших хоккеистов и подарил ему картину художника Тони Харриса, созданную специально к новому рекорду.

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с рекордом. Глава государства выразил уверенность, что нынешнее достижение стало не только личным успехом хоккеиста, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала рекорд Овечкина красивым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Овечкин — великий русский хоккеист. До этого в Кремле отмечали, что следят за успехами Овечкина и болеют за него.