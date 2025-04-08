Париж, 8 апреля, 2025, 11:32 — ИА Регнум. Новейший российский ракетный комплекс «Авангард» стал серьёзной угрозой для западных стран. Об этом пишет французское издание L-FRII.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

В статье указано, что российская разработка превосходит по скорости все аналогичные средства, что даёт возможность «Авангарду» обходить любые западные средства противоракетной обороны.

«Эта ракета является самой быстрой в истории и представляет угрозу для США, Франции и западных стран», — также отмечено в материале.

Уточняется, что ещё одним преимуществом комплекса является возможность изменения траектории, ведь западные комплексы THAAD и Aegis могут перехватывать лишь те ракеты, которые имеют предсказуемую траекторию полёта. Автор статьи сделал вывод, что это оружие ВС РФ «не по зубам» Западу.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2024 года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев отмечал, что в настоящее время на вооружение в РВСН приняты ракетные комплексы пятого поколения «Ярс» и «Авангард», а также ведётся дальнейшая работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат» с жидкостной тяжёлой ракетой.