Курган, 8 апреля, 2025, 11:23 — ИА Регнум. Бывший глава Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян арестован по обвинению в участии в ОПС и мошенничестве с субсидиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

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«3 апреля подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следственных органов фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении регионального СК.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы обвиняемый в составе преступной группы незаконно получил бюджетные денежные средства в виде субсидий за фактически невыполненные работы на земельных участках. В результате противоправных действий бюджету РФ был причинен ущерб в размере более 12 млн рублей.

Уточняется, что в марте у Хачатуряна по месту его жительства и работы прошли обыски, в рамках которых изъяты сотовые телефоны, печати и документы, представляющие интерес для следствия.

В отношении экс-главы Половинского района было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (участие в преступном сообществе и мошенничество).

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля суд арестовал экс-зампредседателя правительства Рязанской области Артёма Никитина, которого подозревают в получении взятки в размере 17 млн рублей.

В начале этого же месяца Тверской суд Москвы отправил в СИЗО замглавы администрации Дмитровского городского округа в Московской области Алексея Ионова, подозреваемого в получении взятки за содействие оператору рекламы в победе на аукционе. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.