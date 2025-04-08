Москва, 8 апреля, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Россия опережает страны Запада в области создания тяжёлых огнемётных систем (ТОС). Об этом 8 апреля заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Он отметил, что аналоги применяемых Вооружёнными силами России в зоне проведения спецоперации комплексов у стран НАТО отсутствуют.

«В мире и, в частности, в западных странах сопоставимые аналоги отсутствуют. В этом сегменте вооружений мы ушли вперед, оставив страны НАТО далеко позади», ― указал директор кластера.

По словам Оздоева, тяжёлые огнемётные системы отечественного производства являются уникальным оружием, которое обеспечивает качественное преимущество на поле боя. Российские ТОС позволяют бойцам ВС РФ занимать позиции противника без единого выстрела.

Оздоев рассказал, что новейшая тяжёлая огнемётная система «Тосочка» имеет существенно увеличенную дальность стрельбы. Колёсная база даёт возможность ТОС-2 быстрее занимать и покидать огневую позицию, а обновлённая система управления огнём позволяет поражать позиции точечно, гарантированно уничтожая объекты противника.

Кроме «Тосочки» в зоне спецоперации применяются гусеничные тяжёлые огнемётные системы ТОС-1 и ТОС-1А «Солнцепёк».

Как передавало ИА Регнум, российский военный, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в начале декабря прошлого года рассказал, что украинские военные боятся применения ВС РФ ТОС-1А «Солнцепёк», поскольку она не оставляет противнику шансов выжить.

Когда стреляет ТОС, создаётся вакуумный взрыв, который достигает позиций противника, поражая технику и опорные пункты. На площади в несколько гектаров создаётся температура до тысячи градусов. «Солнцепёк» может делать выстрелы дальностью до 6-7 км, хотя усовершенствованные версии ТОС могут стрелять и до 15 км.

В госкорпорации «Ростех» рассказали, что боеприпас «Солнцепёка» сжигает в зоне поражения всё, что горит, от него невозможно спрятаться. При срабатывании он разбрасывает термобарическую смесь и подрывает её. Это приводит к объёмной детонации, которая создаёт долгоживущую ударную волну. Она расходится гораздо дальше, чем от обычного снаряда, и «затекает» в любые щели, объяснили в корпорации принцип действия ТОС.

Мощь российских огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» отметили в США. Американский журнал The National Interest написал, что ТОС-1А, применяемые в зоне спецоперации на Украине, продемонстрировали разрушительную мощь. Российское оружие, отметило издание, полностью уничтожает цели в радиусе зоны поражения. По словам автора статьи, термобарические боеприпасы «Солнцепёка» создают облако пламени с температурой до 3000 градусов, что позволяет превратить украинскую военную технику в пыль.