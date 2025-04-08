Симферополь, 8 апреля, 2025, 11:06 — ИА Регнум. Сотовый оператор МТС отменит роуминговую передачу данных для всех абонентов в Севастополе и Крыму не позднее 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Абоненты МТС при поездках в Крым и Севастополь смогут пользоваться тарифами домашнего региона. Компания реализует доработку IT-систем и не позднее 31 мая 2025 г. (для частных абонентов) и не позднее 30 июня (для корпоративных абонентов) предоставит возможность пользоваться услугами связи в поездках на полуостров как в домашнем регионе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обеспечить отмену роуминга позволили усилия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и администрации данных регионов. При этом в пресс-службе отметили, что издержки до сих пор сохраняются, ведь у оператора нет собственных сетей в регионах. Однако абонентам МТС будут предоставлять услуги федеральные и локальные операторы.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий ВТБ приобрести контрольный пакет акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ) — системообразующего банка Крыма. Так, системно значимый банк с государственным участием на полноценной основе начал работать на территории Крыма.

В мае 2023 года Сбербанк открыл первое региональное отделение в Крыму. При этом с января 2023 года на полуострове начали действовать мобильные офисы банка — в Ялте, Симферополе и Севастополе.