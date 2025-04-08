Горловка, ДНР, 8 апреля, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Мирный житель пострадал в Горловке в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Belkin Alexey/Global Look Press

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в жилом массиве «Строитель» ранен мирный житель Горловки», — написал Приходько.

В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что в 7:40 мск дрон ВСУ сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки.

Накануне украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на автомобиль в Центрально-Городском районе, в результате чего погиб мирный житель. Кроме того, в течение суток 7 апреля четыре мирных жителя были ранены в результате атак ВСУ, добавили в управлении.

«Поступили сведения о гибели одного и ранении четырёх гражданских лиц», — указано в Telegram-канале управления.

По данным мэрии Горловки, за период с 22 февраля 2022 года до начала суток 8 апреля 2025 года в результате обстрелов со стороны Украины погибли 229 человек, ещё 1521 мирный житель был ранен.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска регулярно обстреливают и атакуют беспилотниками территорию ДНР. Так, только 5 апреля в результате атак ВСУ на Макеевку и Горловку два человека погибли и ещё восемь были ранены. В Кировском районе Макеевки ВСУ атаковали предприятие «Рыбный цех», в результате одна сотрудница погибла, ещё две пострадали. В Центрально-Городском районе Горловки ударные беспилотники атаковали легковые автомобили, в результате чего один мужчина погиб, а ещё два мужчины и две женщины пострадали или получили ранения. Кроме того, две женщины были ранены при обстреле Горловки из ствольной артиллерии со стороны ВСУ.