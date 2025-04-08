Лондон, 8 апреля, 2025, 10:42 — ИА Регнум. Разногласия между США и Евросоюзом по вопросу частичного допуска России к системе SWIFT могут привести к срыву переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет Responsible Statecraft.

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«Разногласия между Америкой и Европой по поводу смягчения санкций в отношении России с низким уровнем воздействия могут иметь серьезные последствия для мирных переговоров по Украине», — указано в публикации.

В статье уточняется, что на парижском саммите «Коалиции желающих», прошедшем 26 марта, европейские лидеры и глава киевского режима Владимир Зеленский выступили за продолжение антироссийской санкционной политики, призванной оказать дипломатическое давление на Москву. А по мере того, как президент США Дональд Трамп пытается добиться смягчения ограничений, европейцы лишь больше упрямятся.

В материале также высказывается предположение, что теперь Трампу придётся вести двусторонние переговоры с несколькими европейскими лидерами, чтобы сгладить сложившуюся ситуацию.

Как передавало ИА Регнум, на встрече, которая прошла в закрытом формате 24 марта в Эр-Рияде и продлилась более 12 часов, российская и американская стороны условились обеспечить реализацию Черноморской сделки при снятии соответствующих санкций. Договорённости вступят в силу после снятия ограничений с «Россельхозбанка» и других организаций, задействованных в обеспечении операций, их подключения к SWIFT и открытия необходимых счетов.

Министр финансов США Скотт Бессент не исключил смягчение антироссийский санкций, в том числе подключение банков РФ к системе SWIFT для достижения прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он предположил, что на повестке дня находятся все варианты.

Однако 27 марта президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже публично выступили против отмены антироссийских санкций. Они высказали точку зрения, что время для отмены антироссийских санкций пока не пришло, ведь, по их словам, до мирного урегулирования украинского конфликта ещё далеко.