Грозный, 8 апреля, 2025, 10:54 — ИА Регнум. Один из сотрудников патрульно-постовой службы в городе Ачхой-Мартане в Чечне, который получил тяжёлые ранения во время нападения местного жителя, скончался. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«В результате полученных ранений один из полицейских скончался. Действия нападавшего были пресечены, ответным огнем он ликвидирован», ― говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в ходе нападения сотрудники правоохранительных органов получили ранения холодным оружием, но сумели открыть огонь и нейтрализовать нападавшего. Его личность и мотивы пока не установлены.

Как сообщало ИА Регнум, местный житель напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, находившихся на посту ДПС в городе Ачхой-Мартан, вечером 7 апреля. Злоумышленника ликвидировали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Дороги в районе места происшествия перекрыли, следователи осмотрели место происшествия, провели необходимые оперативные мероприятия.