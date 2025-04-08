Москва, 8 апреля, 2025, 10:37 — ИА Регнум. Минобороны создаст мобильные врачебные комиссии для осмотра военнослужащих, получивших ранения в воинских частях и подразделениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«По решению министра обороны РФ будут созданы мобильные врачебные комиссии для проведения в воинских частях и подразделениях медицинских осмотров военнослужащих, получивших ранения», — говорится в сообщении.

Мобильные группы смогут на месте устанавливать показания к направлению бойцов на военно-врачебную комиссию, выявлять нуждающихся в этапном лечении и последующей реабилитации.

Таким образом военное ведомство планирует значительно снизить нагрузку на военно-врачебные комиссии, созданные на базе военных госпиталей, сократить сроки проведения экспертизы и сделать ее более доступной для военнослужащих, которым она необходима.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года в России упростили порядок медосвидетельствования для граждан, желающих добровольно служить по контракту.

Ранее существовало двухэтапное медицинское освидетельствование — предварительное в муниципальном военкомате и окончательное в региональном. Однако с прошлого года предложен упрощённый, одноэтапный порядок освидетельствования, при котором добровольцы-контрактники пройдут обязательную диагностику в государственных медучреждениях.

Направления будут выдаваться для офицеров муниципальными военкоматами и начальниками пунктов отбора для солдат, сержантов и прапорщиков.