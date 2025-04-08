ЦБ обеспокоен тем, что инфляция в РФ складывается выше цели уже четыре года
Москва, 8 апреля, 2025, 10:32 — ИА Регнум. Центральный банк обеспокоен тем, что инфляция в России складывается выше цели уже четыре года. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели, потому что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей. 2020 год — ковидный год, это были шоковые обстоятельства, 2022 год — резкое изменение внешних условий и перестройка нашей экономики. Поэтому в эти периоды отклонения инфляции от цели более-менее приемлемо. Главное, чтоб она не выходила из-под контроля и не достигала двузначных значений», — отметила она на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.
По словам Набиуллиной, низкая инфляция, а значит, и низкая ставка по долгосрочным кредитам крайне важна для развития экономики. Она напомнила, что в 2017–2019 годах инфляция в России держалась на уровне 4%, и тогда начала развиваться ипотека без дорогой бюджетной поддержки.
Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Набиуллина заявила, что Банк России прогнозирует снижение уровня инфляции, которая придет в норму к концу текущего года. По её словам, в течение всего 2024 года ключевая ставка ЦБ сдерживала мощное инфляционное давление, которое в осенний период достигло пика, после чего её подняли до 21%.
При этом в Банке России 2 апреля призвали пока не рассматривать укрепление курса рубля как устойчивый фактор дезинфляции. Отмечалось, что укрепление рубля произошло на фоне более сильного торгового баланса в начале года и ожиданий участников рынка по возможному улучшению геополитической ситуации.