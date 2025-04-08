Москва, 8 апреля, 2025, 10:32 — ИА Регнум. Центральный банк обеспокоен тем, что инфляция в России складывается выше цели уже четыре года. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели, потому что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей. 2020 год — ковидный год, это были шоковые обстоятельства, 2022 год — резкое изменение внешних условий и перестройка нашей экономики. Поэтому в эти периоды отклонения инфляции от цели более-менее приемлемо. Главное, чтоб она не выходила из-под контроля и не достигала двузначных значений», — отметила она на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

По словам Набиуллиной, низкая инфляция, а значит, и низкая ставка по долгосрочным кредитам крайне важна для развития экономики. Она напомнила, что в 2017–2019 годах инфляция в России держалась на уровне 4%, и тогда начала развиваться ипотека без дорогой бюджетной поддержки.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Набиуллина заявила, что Банк России прогнозирует снижение уровня инфляции, которая придет в норму к концу текущего года. По её словам, в течение всего 2024 года ключевая ставка ЦБ сдерживала мощное инфляционное давление, которое в осенний период достигло пика, после чего её подняли до 21%.

При этом в Банке России 2 апреля призвали пока не рассматривать укрепление курса рубля как устойчивый фактор дезинфляции. Отмечалось, что укрепление рубля произошло на фоне более сильного торгового баланса в начале года и ожиданий участников рынка по возможному улучшению геополитической ситуации.