Хабаровск, 8 апреля, 2025, 10:21 — ИА Регнум. В Хабаровском крае женщина попала под следствие после того, как оставила шестимесячную дочь в сугробе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Инцидент произошёл в посёлке Горный. Сообщения о том, что мать оставила на морозе без присмотра малолетнего ребёнка, появились в соцсетях. Грудную девочку нашли и спасли прохожие. Ребёнка поместили в детской дом, её жизни ничего не угрожает.

Установлено, что женщина ведёт антисоциальный образ жизни, также на иждивении у неё находится малолетний сын, воспитанием которого она надлежащим образом не занимается.

«Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»)», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

Специалисты установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнению женщиной обязанностей по воспитанию детей, а также действиям уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасности несовершеннолетних.

За ненадлежащее исполнение обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних мать детей привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Также решается вопрос об изъятии мальчика из семьи и передаче в социальное учреждение.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября прошлого года жительница Нижнего Новгорода, издеваясь над пятимесячной дочерью, положила её в снег почти без одежды и сняла на камеру. Ребёнка изъяли у матери и доставили в больницу. В отношении женщины возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

Отмечалось, что в переписке со знакомыми подозреваемая заявляла, что дети, которых у неё четверо, ей не нужны и она готова от них отказаться.

В январе 2024 года блогер Сергей Косенко выложил в соцсети видео, на котором он бросает в сугроб своего двухмесячного сына Лео. Запись вызвала негодование подписчиков. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

Косенко и его адвокат Сергей Жорин утверждали, что на видео кукла, а сам ролик был смонтирован. Позднее Косенко принёс извинения подписчикам, а затем удалил пост с видео. В январе суд заочно арестовал Косенко, проживающего за рубежом, на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания.