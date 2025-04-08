Москва, 8 апреля, 2025, 10:12 — ИА Регнум. Даже при окончательном урегулировании украинского конфликта ядерное разоружение будет невозможно в ближайшие десятилетия. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Ситуация такова, что даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой «Украины» ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а всё новые страны будут обретать ядерные арсеналы», — отметил он.

Медведев напомнил, что в 2010 году между Россией и США был подписан договор СНВ-III, нацеленный на сокращение стратегических наступательных вооружений, однако, по его словам, данное соглашение не привело к снижению рисков ядерной войны.

«Виной тому позиция США и их союзников. В какой-то момент они решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов. Это поставило мир перед угрозой начала третьей мировой войны», — добавил он.

Медведев также уточнил, что администрация президента США Дональда Трампа хотя бы на словах признала ошибки, допущенные экс-президентом Джо Байденом, а европейские лидеры так этого и не сделали.

СНВ-III (ДСНВ или Пражский договор) был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и экс-президентом США Бараком Обамой в 2010 году. В 2023 году по указу главы государства Россия приостановила участие в данном соглашении.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября 2024 года Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». В документе говорится, что базовый принцип доктрины не изменился. Соответствующее правило гласит, что применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета России.

В обновлённой редакции документа в число условий для применения страной ЯО вошли старт баллистических ракет, атакующих территорию РФ или её союзников; использование противником ядерного оружия или других типов оружия массового поражения; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответа российских ядерных сил; агрессия в отношении России с применением обычного оружия, что угрожает существованию страны.