Лондон, 8 апреля, 2025, 09:59 — ИА Регнум. Великобритания и Франция рассматривают различные варианты миротворческой миссии на Украине. Эту информацию подтвердили председатели Объединенного комитета начальников штабов обеих стран ― адмирал Энтони Радакин и генерал Тьерри Биркар.

IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

«Нам нужно точно знать, какими будут условия мира, но как военнослужащие мы уже заранее готовимся иметь дело с различными вариантами этих условий», — процитировал новостной портал Delfi Биркара.

По его словам, после переговоров с представителями Украины стало ясно, что Киев настроен на мирное завершение конфликта.

Подготовка к миротворческой миссии предполагает как непосредственное размещение сил, так и обновление потенциала украинской армии. Биркар пояснил, что цель миссии — обеспечить Украине уверенность в возможности восстановления страны как мирного государства.

Как сообщало ИА Регнум, в министерстве обороны Британии заявили 6 марта, что главы генштабов Соединенного Королевства и Франции обсудили возможный план по отправке на Украину «миротворцев». Речь шла о структуре, размере и составе любых будущих сил по «обеспечению безопасности» на Украине.

Отмечается, что обсуждения по данной теме продолжатся на следующей неделе, поскольку 10 апреля глава минобороны Джон Хили проведёт в Брюсселе очередную встречу министров обороны стран — участниц «коалиции желающих» совместно со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню, а на следующий день возглавит контактную группу по обороне Украины совместно со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.

4 апреля киевский режим провел переговоры с Британией и Францией по вопросу размещения военных контингентов на территории Украины. 3 апреля газета The Financial Times заявила, что коалиция стран Европы ведёт обсуждение использования структур НАТО для развертывания на территории Украины своих войск.

5 апреля президент Финляндии Александр Стубб заявил, что дискуссия об отправке западного военного контингента на Украину отклонилась от курса. Финский лидер подчеркнул, что прежде чем обсуждать отправку западных военных на Украину, нужно добиться урегулирования конфликта.

Российская сторона выступает категорически против присутствия «миротворцев» на Украине, тем более из стран НАТО. Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник отмечал, что возможное формирование «контингента сдерживания» будет рассматриваться как неприкрытая оккупация Украины странами Европы. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Москва не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров 25 марта заявил, что мечтатели из Евросоюза, желающие разместить войска на украинской территории, каждый день доказывают свою полную несостоятельность.