Москва, 8 апреля, 2025, 09:40 — ИА Регнум. По итогам марта стоимость золотых резервов России достигла почти 229 млрд долларов, обновив тем самым рекорд. Это следует из заявления Центробанка РФ.

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO/Global Look Press

Этот показатель увеличился на 38% с апреля 2024 года, когда стоимость резервов составляла 166 млрд долларов, и обновил максимум марта (217,4 млн долларов).

По данным регулятора, доля золота в международных резервах России на 1 апреля достигла 35,4%. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес этого драгоценного металла составлял 39,7%. При этом за прошлый месяц вложения РФ в золото выросли на 5,3%.

Также ЦБ сообщает, что общий объём золотовалютных резервов РФ в марте увеличился на 15 млрд долларов, или на 2,4%, до 647,4 млрд долларов.

Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года ― на уровне 56,9%, а минимальная ― в июне 2007 года, лишь 2,1%.

Как сообщало ИА Регнум, согласно отчёту Всемирного золотого совета (WSG), опубликованного в марте, Россия с золотыми резервами более 2,3 тыс. т является пятой в мире страной по данному показателю. Первую строчку рейтинга с уверенным отрывом заняли США с 8133 т запасов, а следом идут Германия (3351,5 т), Италия (2452 т) и Франция (2437 т).

8 марта ЦБ России сообщил, что доля золота в накоплениях России впервые с начала XXI века превысила треть, при этом стоимость золотых резервов страны достигла рекордного уровня в 217,4 млрд долларов. Регулятор уточнил, что рост стоимости золотых резервов привёл к тому, что их доля в общем объёме активов страны выросла. Если в январе 2025 года золото составляло 33,3% резервов, то к концу февраля этот показатель вырос до 34,4%.

Согласно данным WSG, по итогам II квартала 2024 года общие мировые объёмы золотых резервов составляли 29,03 тыс. тонн, причём 6,2 тыс. тонн (21,4%) пришлись на страны БРИКС без учёта Эфиопии и Ирана, не представивших информацию о своих запасах.