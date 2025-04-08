Москва, 8 апреля, 2025, 09:15 — ИА Регнум. Аферисты для кражи личных данных россиян клонируют их аккаунты в соцсетях. Об этом предупредили специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мошенники собирают из вашего профиля всю доступную информацию, такую как имя, фотографии и другое содержимое профиля, и дублируют её в новый профиль», ― процитировала Lenta.ru представителя центра экспертизы.

О своём «клоне» жертвы узнают обычно от друзей или знакомых, которые получили подозрительный запрос на добавление в друзья или сообщение с просьбой о помощи. Иногда злоумышленники сами выходят на связь со своими жертвами и требуют деньги, угрожая использовать их клон для обмана.

Эксперты советуют периодически проверять свой профиль на наличие двойника, а при обнаружении подозрительных аккаунтов-двойников сразу же сообщить об этом в службу поддержки. Кроме того, стоит ограничить видимость профиля и не принимать в друзья неизвестных людей, это позволить защитить учётную запись от клонирования.

Как передавало ИА Регнум, инженер-аналитик лаборатории исследований кибербезопасности «Газинформсервиса» Ирина Дмитриева рассказала 7 марта, что мошенники стали заражать смартфоны россиян вредоносным ПО под видом оформления курьерской доставки. Для «отслеживания доставки» злоумышленник прикрепляет в переписку apk-файл, присылает трек-номер и инструкцию по установке приложения, после чего активируется вредоносное ПО, которое может красть данные, включаться в ботнет-сети для DDoS-атак, шифровать файлы с последующим вымогательством.

Ещё одна новая схема обмана связана с якобы заменой кодов номеров домашних телефонов. Таким образом злоумышленники обманули, в частности, 82-летнего пенсионера. Аферисты позвонили мужчине и убедили его, что сейчас коды городских телефонов меняют с 499 на 495. Они предложили установить необходимое для этого оборудование со скидкой для пенсионеров, после чего выманили у мужчины паспортные данные, якобы чтобы проверить возраст. В итоге пожилой человек лишился почти 1 млн рублей.

Полицейские и сотрудники ФСБ 7 апреля задержали 15 человек, которые с помощью технологии подмены номеров помогали телефонным мошенникам обманывать российских граждан.