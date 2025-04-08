Москва, 8 апреля, 2025, 09:02 — ИА Регнум. Пилотируемый корабль «Союз МС-27» с международным экипажем успешно достиг орбиты Земли. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура в 08:47 мск. Запуск проконтролировал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«Корабль выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а», раскрыты его антенны и солнечные батареи», — говорится в сообщении.

В 12:04 мск корабль должен совершить стыковку с модулем «Причал» Международной космической станции (МКС). На борту находится экипаж 73-й длительной экспедиции: космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонни Ким.

Для Рыжикова этот полёт — третий по счёту, для Зубрицкого и Кима — первый. Экипажу предстоит провести на орбите 245 суток, совершить два выхода в открытый космос, встретить грузовые корабли «Прогресс МС-31» и «Прогресс МС-32» и провести ряд научно-прикладных исследований.

В настоящее время на МКС находятся участники 72-й длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, астронавты NASA Дональд Петтит, Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. Они покинут станцию 20 апреля на корабле «Союз МС-26».