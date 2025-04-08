Село Ачхой-Мартан, Чечня, 8 апреля, 2025, 08:56 — ИА Регнум. Нападение на полицейских произошло в городе Ачхой-Мартан в Чечне. Злоумышленника ликвидировали, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Накануне вечером местный житель напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, находившихся на посту ДПС.

«В результате нападения полицейские получили ножевые ранения. Ответным огнём нападавший был ликвидирован», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Обстоятельства преступления устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля нападение на инспекторов ДПС было совершено в Новой Москве. Полицейским сообщили, что лица, накануне похитившие три мотоцикла, передвигаются на белом автомобиле Nissan Almera. Они остановили для проверки похожий автомобиль, в котором находились двое мужчин. Один из них оттолкнул инспектора и бросился бежать, а другой начал наносить полицейскому удары. После нескольких предупредительных выстрелов нападавшего задержали. Позже он признался, что украл мотоциклы и оказал сопротивление сотрудникам ГАИ. По факту произошедшего возбудили два уголовных дела, второго злоумышленника объявили в розыск.