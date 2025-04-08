Москва, 8 апреля, 2025, 08:50 — ИА Регнум. В России изменят правила охоты на некоторых животных и птиц. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Ilya Moskovets/Global Look Press

Согласно документу, размещённому на портале проектов нормативных правовых актов, часть изменений касается сроков разрешённого отстрела животных. Его предполагается увеличить.

Так, на вальдшнепа можно будет охотиться в течение 16 дней — на шесть дней больше, чем сейчас. Это связано с ростом популяции пернатых.

«Численность вальдшнепа значительно увеличилась, только в европейской части России насчитывается от 6 млн до 14 млн птиц», — пояснили в Минприроды.

При этом правило охотиться в весенний период только на самцов вальдшнепа сохраняется.

На ондатру и бобра можно будет охотиться на месяц больше ― до 31 марта. Однако сроки начала сезона не изменятся ― с 10 сентября и 1 октября и соответственно. Изменения также связаны с ростом популяции этих животных. По данным государственного охотхозяйственного реестра, численность бобров в 2015–2023 годах увеличилась с 607,6 тыс. до 613,6 тыс. особей, ондатр — с 3,61 млн до 4 млн особей.

В течение марта охота на этих животных будет разрешена исключительно с помощью самоловов, использовать огнестрельные охотничьи ружья запрещено.

Документ также незначительно увеличивает сроки добычи отдельных видов пернатой дичи, зайца, лисицы, енотовидной собаки с использованием подружейных собак, лаек, гончих, борзых и норных собак, на которых у охотника имеются специальные документы о происхождении собаки.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году в Госдуму был внесён законопроект о повышении штрафов за нарушения правил охоты. В том же году был принят проект закона об обязательной сдаче экзамена для получения охотничьего билета, закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Отмечается, что знания и навыки кандидатов будут проверять органы исполнительной власти соответствующего российского региона.

В апреле 2025 года в Татарстане начнут проводить учёт бурых медведей, после чего стартует сбор заявок на охоту на животное, которое ранее было исключено из Красной книги. Охота на бурого медведя проводится весной и осенью. На данный момент на территории республики этого делать нельзя, поскольку квота ещё не определена.