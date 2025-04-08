Каракас, 8 апреля, 2025, 08:40 — ИА Регнум. Чрезвычайные меры, направленные на защиту экономики из-за действий США, вводятся в Венесуэле с 8 апреля. Об этом заявил президент Николас Мадуро.

Andres Gonzalez/Global Look Press Николас Мадуро

Он обвинил американское правительство в нарушении мировых экономических правил, разрушении международного торгового и экономического права и Всемирной торговой организации (ВТО). Из-за обвала финансовых рынков, добавил венесуэльский лидер, пострадал весь мир и прежде всего американский народ.

«Завтра я подпишу конституционный декрет о чрезвычайном экономическом положении, чтобы защитить экономику Венесуэлы», — заявил Мадуро 7 апреля в программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что считает Венесуэлу врагом своей страны и не хочет, чтобы американские компании закупали там нефть. Он отменил исключения из санкционного режима, которые позволяли иностранным нефтяным компаниям работать в Венесуэле. В апреле американский лидер ввёл импортные пошлины в размере 25% для стран, закупающих венесуэльские нефть и газ.

В целом Трамп распорядился ввести пошлины в отношении товаров из 185 стран. Универсальные тарифы в размере 10% начали действовать с 5 апреля, индивидуальные тарифы вступят в силу 9 апреля. В ответ Китай с 10 апреля введёт дополнительные тарифы на всю американскую продукцию. Ответные меры готовят и в Евросоюзе — в ближайшие дни там хотят одобрить первый пакет контрмер на сумму $28 млрд.

На фоне обострения торгового противостояния Вашингтона и Пекина на фондовых биржах по всему миру наблюдается обвал котировок. В ООН предупредили о вступлении мировой торговли в критическую фазу из-за американских пошлин.