Аксайский район, Ростовская область, 8 апреля, 2025, 08:33 — ИА Регнум. Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в город Геническ Херсонской области, опрокинулся на трассе под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Херсонской области

ДТП произошло на 4-м километре автодороги Северный обход Ростова-на-Дону. Водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию автобуса, отметили в ведомстве.

В управлении Госавтоинспекции по Ростовской области журналистам сообщили, что в результате аварии пострадали три пассажира. Двоим из них помощь оказали на месте, третьего доставили в больницу.

Всего в автобусе находились 23 человека.

Ранее ИА Регнум сообщало о других подобных ДТП с участием пассажирских автобусов. В частности, 5 января в Питкярантском районе Карелии съехал в кювет и перевернулся автобус, в котором находились 43 туриста — жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа. В результате пострадали семь человек, в основном они получили переломы конечностей и травмы грудной клетки.

В Октябрьском районе Волгоградской области 23 января произошло ДТП с участием школьного автобуса. Водитель, выезжая с второстепенной дороги, совершил столкновение с иномаркой, двигавшейся по главной дороге. В результате автобус опрокинулся, погиб один из детей-пассажиров. Ещё шестеро детей, в том числе один пассажир иномарки, были госпитализированы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.