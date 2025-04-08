Париж, 8 апреля, 2025, 08:28 — ИА Регнум. Европейская система противовоздушной обороны (ПВО) неспособна противостоять российским ракетам. Об этом сообщило французское издание Meta Defence.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

«Столкнувшись с Россией, Европа оказалась как никогда уязвимой, оказавшись перед угрозой, к которой она не полностью готова», — указали авторы публикации.

Отмечается, что в настоящее время армии стран Европы имеют в своем распоряжении менее 50 зенитных батарей типа Patriot, SAMP/T и С-300. Из них лишь половина обладает потенциалом против таких систем, как «Искандер-М».

Кроме того, в арсенале стран Европы значатся меньше 100 батарей ЗРК средней дальности NASAMS, IRIS-T SLM и «Куб» и больше 200 батарей систем малой дальности (Crotale, Aspide и «Оса»). К этому можно добавить переносные системы Stinger и Mistral. Однако на первый взгляд впечатляющие цифры, если их рассматривать в перспективе, оказываются очень малы, написало издание.

Отмечается, что только половина из вооружений ― европейского производства. По мнению авторов материала, ситуация не улучшится и к 2029 году, поскольку только 35% имеющихся в Европе систем «земля ― воздух» являются европейскими.

«В соответствии с американской доктриной, противовоздушная оборона никогда не была настоящей сильной стороной европейских армий», — написало издание.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта лидеры стран ЕС согласовали план милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро, который был предложен Еврокомиссией. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, основную часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств, повысив расходы на оборону на 1,5% от ВВП.

Позднее глава Еврокомиссии объявила о намерении привлечь €150 млрд в виде кредитов для европейских стран, чтобы повысить обороноспособность Евросоюза. По её словам, средства из совместного займа пойдут на создание противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийских систем, ракет и боеприпасов, беспилотников и систем противодействия им.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники 7 марта написало, что армии стран Евросоюза в случае гипотетического конфликта без поддержки со стороны США смогут продержаться в течение только нескольких недель. Европейские военные чиновники считают, что в случае вооруженного конфликта без помощи Вашингтона запасы авиационных ракет начнут быстро истощаться, боеприпасы могут закончиться за несколько дней, а средства противовоздушной обороны окажутся не в состоянии обеспечить достаточное прикрытие для проведения наземных военных операций.

Также отмечается, что наращивание затрат на производство оружия не решит проблему, потребуется много времени, так как Европе необходимо выстроить собственную систему обороны.

Бывший главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что Европа не сможет поддерживать Киев и вести против России «войну на истощение». По его словам, количество воздушных целей растет, а количество средств борьбы ограничено и они слишком дороги. Залужный добавил, что полностью обрушить систему противовоздушной обороны можно за два-три месяца. Он также отметил, что в европейских странах не хватает средств, чтобы сбивать авиабомбы.