Москва, 8 апреля, 2025, 08:05 — ИА Регнум. Победитель шоу «Танцы со звёздами», соучредитель подрядной организации «Интертехника» Алексей Леденев дал признательные показания по уголовному делу о хищении более 32 млн рублей при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» при выполнении гособоронзаказа. Информация об этом содержится в материалах дела.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Другой фигурант дела — технический руководитель организации «Интертехника» Алексей Морохов — ранее также дал признательные показания.

«Причастность Леденева А. С. к инкриминируемому ему деянию подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, а именно: показаниями свидетелей, показаниями обвиняемого Морохова А. С., признательными показаниями самого Леденева А. С., данными результатов оперативно-разыскной деятельности», — привели ТАСС материалы дела.

По версии следователей, в период с октября 2023 года по ноябрь 2024 года представители «Интертехники» приобрели в Китае бракованные детали, стоимость которых была ниже установленных договорами подряда. В результате поставка более чем трети деталей прошла в нарушение условий не менее двух договоров. Ущерб от действий представителей компании оценили в более чем 32 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября 2024 года суд в Иваново арестовал технического директора ООО «Интертехника» Алексея Морохова по делу о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников». Арестованного обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Октябрьский районный суд города Иваново до 12 мая 2025 года отправил под домашний арест Алексея Леденева по делу о крупном хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников». Кроме того, судья запретил фигуранту без разрешения следователя выходить за пределы жилого помещения, общаться с лицами, не являющимися его близкими родственниками или защитниками, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также пользоваться любыми средствам связи и интернетом.