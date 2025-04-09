Вооружённые силы Украины (ВСУ) формируют штурмовую роту из колумбийских наёмников в районе урочища Глубокое. О наличии иностранных боевиков на границе Сумской и Курской областей 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники в российской группировке войск (ГВ) «Север». Присутствие колумбийских штурмовиков на данном направлении подтвердил ранее украинскому изданию «Зеркало недели» командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян. Он утверждает, что в апреле туда прибудет ещё 200 колумбийцев. Примечательно, что деньги на перелёт для них собирают сами бойцы внутри подразделения. Таким известием ознаменован новый, 1139-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

В масштабное наступление на курском направлении российские войска перешли в начале марта 2025 года.

«Опубликованная в СМИ информация о переброске колумбийских наёмников может соответствовать действительности. В настоящее время командование бригад ВСУ применяет все способы вербовки «пушечного мяса», что подтверждают сами украинские «офицеры» в интервью журналистам», — отмечает 8 апреля Telegram-канал, связанный с ГВ «Север».

Боевики из Колумбии считаются одними из самых опытных, квалифицированных в мире, сообщало в марте 2025 года информационное агентство Associated Press. Для участия в боевых действиях на Украине солдаты отправляются, надеясь на высокие заработки. По данным газеты El Pais, с начала СВО на Украине погибли минимум 64 колумбийских наёмника, 122 человека числятся пропавшими без вести. При этом реальные цифры могут быть выше. Вместе с тем известно, что вместо благодарности военнослужащие ВСУ унижают и избивают колумбийцев.

Украинские военные не уважают никого, кроме США, поэтому относятся как к колумбийским, так и даже к европейским военачальникам по-хамски. Такое мнение в августе 2023 года высказывал военный эксперт Иван Коновалов.

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