Москва, 8 апреля, 2025, 07:55 — ИА Регнум. Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства у экс-главы структуры Минсельхоза ФГБУ «Госсорткомиссия» Михаила Александрова и его родственников квартиры в ЖК на западе Москвы, несколько апартаментов на берегу Чёрного моря и мотоцикл Harley-Davidson. Об этом написало «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Александров с ноября 1996 года по август 2020 работал в госорганах, а с 27 октября 2020 года по 23 октября 2023 — в ФГБУ «Госсорткомиссия», которое занимается испытанием селекционных достижений на хозяйственную полезность, а также выдает одобрения для заключения контрактов.

В конце 2023 года фигуранту предъявлено обвинение в получении в качестве откатов взяток от сельхозпроизводителей в особо крупном размере.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Александров предоставил ложные данные о своих доходах, имуществе и обязательствах, а также о собственности супруги и детей.

Суд принял решение в пользу первого заместителя генпрокурора и постановил изъять в пользу государства несколько земельных участков в дачном посёлке «Немчиновка» в Одинцовском районе Московской области. Также были конфискованы два жилых дома общей площадью 335 и 272 квадратных метра, расположенные на этих участках, баня, нежилые постройки и мотоцикл Harley-Davidson, выпущенный в 2019 году.

Кроме того, в доход обращены квартиры в элитном жилом комплексе на западе Москвы «Крылатские холмы», три участка с апартаментами в Алуште на берегу Чёрного моря. Имущество было оформлено на близких родственников.

Суд взыскал с Александрова и его брата в денежном эквиваленте стоимость стометрового дома в Раменском округе Подмосковья, ценой почти 14 млн рублей.

Рассмотрение дела продолжится 21 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, бывший первый заместитель председателя правительства Республики Коми Антон Виноградов был арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере.

4 апреля уголовное дело в отношении экс-заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева о получении взятки и хранении оружия поступило в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону. Сумма взятки Кушнареву должна была составить 93 млн рублей — 3% от освоенных дававшей ее коммерческой организацией бюджетных средств. Экс-чиновника задержали при передаче ему первой части взятки в размере 27 млн рублей.

15 марта экс-замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко арестовали по обвинению в получении взятки. Тимошенко будет находиться под стражей до 13 мая. Ему инкриминируют совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, «Получение взятки в особо крупном размере».