У обвиняемого в крупных взятках экс-чиновника Минсельхоза изъяли имущество
Суд изъял у экс-чиновника Минсельхоза квартиры и землю в Москве и в Крыму
Москва, 8 апреля, 2025, 07:55 — ИА Регнум. Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства у экс-главы структуры Минсельхоза ФГБУ «Госсорткомиссия» Михаила Александрова и его родственников квартиры в ЖК на западе Москвы, несколько апартаментов на берегу Чёрного моря и мотоцикл Harley-Davidson. Об этом написало «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Александров с ноября 1996 года по август 2020 работал в госорганах, а с 27 октября 2020 года по 23 октября 2023 — в ФГБУ «Госсорткомиссия», которое занимается испытанием селекционных достижений на хозяйственную полезность, а также выдает одобрения для заключения контрактов.
В конце 2023 года фигуранту предъявлено обвинение в получении в качестве откатов взяток от сельхозпроизводителей в особо крупном размере.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что Александров предоставил ложные данные о своих доходах, имуществе и обязательствах, а также о собственности супруги и детей.
Суд принял решение в пользу первого заместителя генпрокурора и постановил изъять в пользу государства несколько земельных участков в дачном посёлке «Немчиновка» в Одинцовском районе Московской области. Также были конфискованы два жилых дома общей площадью 335 и 272 квадратных метра, расположенные на этих участках, баня, нежилые постройки и мотоцикл Harley-Davidson, выпущенный в 2019 году.
Кроме того, в доход обращены квартиры в элитном жилом комплексе на западе Москвы «Крылатские холмы», три участка с апартаментами в Алуште на берегу Чёрного моря. Имущество было оформлено на близких родственников.
Суд взыскал с Александрова и его брата в денежном эквиваленте стоимость стометрового дома в Раменском округе Подмосковья, ценой почти 14 млн рублей.
Рассмотрение дела продолжится 21 апреля.
Как сообщало ИА Регнум, бывший первый заместитель председателя правительства Республики Коми Антон Виноградов был арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере.
4 апреля уголовное дело в отношении экс-заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева о получении взятки и хранении оружия поступило в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону. Сумма взятки Кушнареву должна была составить 93 млн рублей — 3% от освоенных дававшей ее коммерческой организацией бюджетных средств. Экс-чиновника задержали при передаче ему первой части взятки в размере 27 млн рублей.
15 марта экс-замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко арестовали по обвинению в получении взятки. Тимошенко будет находиться под стражей до 13 мая. Ему инкриминируют совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, «Получение взятки в особо крупном размере».