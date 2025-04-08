Нейпьидо, 8 апреля, 2025, 07:48 — ИА Регнум. Российские спасатели в поисках людей в Мьянме обследовали более 126 тыс. кв. метров, из них за сутки проверили семь объектов на площади более 5 тыс. кв. метров. Всего сотрудники МЧС России проверили завалы 82 зданий, сообщила 8 апреля пресс-служба ведомства.

Cai Yang/Global Look Press

«Спасатели МЧС России разбирают строительные конструкции и завалы круглосуточно. Ночью применяют специальные осветительные башни, прожекторы. Разведку с воздуха проводят с помощью беспилотников», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Российские спасатели проводят широкий спектр работ, добираются до самых дальних мест и глубоких пустот.

С начала развёртывания полевого мобильного госпиталя за медпомощью обратились более 300 граждан. Врачи провели 63 хирургические манипуляции, четыре — сложные.

Также пострадавшим и их близким помощь оказывают психологи МЧС России, поддерживают при прохождении медицинских процедур.

Как сообщало ИА Регнум, по данным на 6 апреля, число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 3564 человек. 5012 граждан получили ранения, ещё 210 числятся пропавшими без вести.

В Мьянме 28 марта зафиксировали землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Его эпицентр находился около города Мандалая в округе Сикайн, второго по величине города в стране. После первого землетрясения случилось второе магнитудой 6,4. В Мандалае, Нейпьидо и многих других городах страны из-за этого произошли разрушения. Также 1 апреля на расстоянии 16 км от Мандалая зарегистрировали новое землетрясение магнитудой 5.

По распоряжению президента России Владимира Путина в республику направили специалистов МЧС, которые ведут спасательные операции в круглосуточном режиме.