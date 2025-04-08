Белгород, 8 апреля, 2025, 07:29 — ИА Регнум. Над двумя регионами России ночью 8 апреля было уничтожено более 20 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По информации ведомства, средствами ПВО над Белгородской областью были сбиты четыре беспилотника, над Курской — 19 украинских дронов.

Как сообщало ИА Регнум, США приближаются к урегулированию конфликта на Украине, однако ситуация с бомбардировками ужасает. Об этом 7 апреля заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Украинский беспилотник атаковал село Борки Валуйского округа Белгородской области. В результате удара пострадал подросток.

Ночью 6 апреля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь дронов ВСУ сбили над Ростовской областью, два БПЛА — над Курской, а также один — над Белгородской областью.