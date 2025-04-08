ДНР, 8 апреля, 2025, 07:26 — ИА Регнум. Украинские войска испытывают под Часовым Яром острую нехватку боеприпасов и личного состава. Об этом заявили сдавшиеся в плен в районе населённого пункта Ступочки в Донецкой Народной Республике (ДНР) военнослужащие 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум Часов Яр, наступление ВС РФ

«Мы сдались сами, у нас там ситуация такая, что нет уже оружия и боекомплекта. Люди уже закончились, и мы решили сдаться», — признался в беседе с «РИА Новости» украинский военнопленный.

По их словам, до сдачи в плен они удерживали позиции на левом фланге.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у украинских формирований нет достаточного количества сил для проведения контрнаступления в районе города Часова Яра. Украинское командование, по его словам, понимает и осознает, что после освобождения города у ВС России появится достаточно оперативный простор в нескольких направлениях, это обернется серьёзными последствиями для разрушения обороны противника.

В феврале ВС России уничтожили две резервные группы украинских формирований в ходе попытке их переброски к Часову Яру. Российские операторы беспилотников также ликвидировали и сами блиндажи с оставшимся в них личным составом противника.