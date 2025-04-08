Сеул, 8 апреля, 2025, 07:09 — ИА Регнум. Досрочные выборы президента Южной Кореи состоятся 3 июня. Соответствующее решение 8 апреля утвердило правительство страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«На заседании кабинета министров было принято решение назначить выборы президента на 3 июня и объявить этот день временным выходным, чтобы гражданам было удобно принять участие в голосовании», — указали в официальном заявлении министерства внутренних дел и министерства управления персоналом.

Выбранная дата учитывает необходимый срок для полноценной подготовки к выборам, отметили в правительстве Южной Кореи.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля Конституционный суд Республики Корея утвердил импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Единогласное решение вынесли спустя более трёх месяцев после того, как контролируемая оппозицией Национальная ассамблея (парламент страны) проголосовала за импичмент президента. Теперь должны пройти общенациональные выборы главы государства.

Согласно конституции Южной Кореи и закону о выборах государственных служащих, президентские выборы надлежит провести в течение 60 дней со дня, следующего за днем ​​утверждения Конституционным судом импичмента президента. При этом исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су должен был установить дату в течение 10 дней с момента отстранения президента — до 14 апреля.

Юн Сок Ёль 3 декабря 2024 года ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его словам, оппозиция вела антигосударственную деятельность и готовила мятеж. Суд в Сеуле 31 декабря выдал ордер на арест Юн Сок Ёля. Также был санкционирован обыск резиденции, однако сотрудники службы безопасности президента не пропускали следователей. 18 января 2025 года суд отправил президента Южной Кореи под арест по уголовному делу о мятеже. Такое решение было принято из-за того, что судьи посчитали возможным уничтожение улик обвиняемым в случае, если он останется на свободе.