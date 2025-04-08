Вашингтон, 8 апреля, 2025, 07:05 — ИА Регнум. Руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск лично просил главу Белого дома Дональда Трампа пересмотреть новые пошлины США на импорт товаров из нескольких стран. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Миллиардер Маск не согласен с политикой США. Издание отмечает, что разногласия между президентом и бизнесменом стали самыми громкими. Маск выступал против визовой политики для мигрантов и госрасходов на DOGE.

Накануне глава департамента раскритиковал советника президента по торговле и производству Питера Наварро в соцсети X, назвав его «плохо, а не хорошо». Также он предложил создать зону свободной торговли между Европой и США, чтобы люди могли свободно перемещаться и работать.

«Это был мой совет президенту», — добавил Маск.

Попытка уговорить Трампа не спешить с пошлинами пока не принесла успеха, резюмировали авторы издания.

Как сообщало ИА Регнум, Америка на данный момент практически не ведёт торговых отношений с Россией, поэтому США не ввели в отношении нее дополнительные таможенные пошлины, пояснил Трамп.

Ранее Трамп объявил о введении с 9 апреля пошлин в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китая — 34%, для Тайваня — 32%, для стран ЕС — 20%.

Также Трамп назвал экономической революцией политику, которую он проводит. Он призвал сограждан приготовиться к трудным временам, пообещав, что в итоге США добьются исторического результата.