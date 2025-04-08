Женева, Швейцария, 8 апреля, 2025, 06:42 — ИА Регнум. О неизбежности новой пандемии заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

WHO Тедрос Гебрейесус

«Следующая пандемия не будет ждать. Её возникновение — не теоретический риск, это эпидемиологическая определённость. Через 20 лет или более, а может и завтра, но это произойдёт, и в любом случае мы должны быть готовы», — призвал глава ВОЗ на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа.

Гебрейесус напомнил о последствиях вспышки COVID-19. От коронавируса, по официальным данным, погибли около 7 млн человек. Однако в ВОЗ оценивают истинное число жертв в 20 млн человек. В дополнение к людским потерям пандемия уничтожила более 10 трлн долларов в мировой экономике, отметил чиновник. Он считает необходимым достичь консенсуса на переговорах о пандемическом соглашении, это укрепит национальный суверенитет и международные действия.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года ВОЗ заявила, что миру угрожает новая пандемия. Причиной эпидемии глобального масштаба может стать вирус Марбург. Заражение человека этим тропическим вирусом в 90% случаев заканчивается смертью. О болезни мало что известно и не выработаны методы её лечения. Озабоченность вызвало распространение заболевания в Руанде.

В январе на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе участники обсудили неизвестную смертоносную «болезнь Х». После этого в СМИ стали писать о том, что ВОЗ якобы объявила об угрозе новой пандемии, которая может начаться в мае 2024 года. В свою очередь Роспотребнадзор провёл консультации с представителями Министерства иностранных дел России и ВОЗ. В ведомстве подчеркнули, что интерпретации заявлений ВОЗ о якобы имеющей место угрозе новой пандемии неверны.