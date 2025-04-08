Токио, 8 апреля, 2025, 06:33 — ИА Регнум. Власти Японии настроены на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в отношениях, в том числе с Курильскими островами. Об этом говорится в опубликованном 8 апреля докладе «Синяя книга» МИД страны.

Фрагмент итальянской карты 1682 года. Хоккайдо и Сахалин были частью материка и не принадлежали Японии

Российское правительство прекратило переговоры с Японией по вопросу мирного договора из-за введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине.

«Правительство продолжит придерживаться политики решения вопроса о принадлежности четырех северных островов», — говорится в докладе внешнеполитического ведомства.

Дипломаты акцентировали на позиции Японии, согласно которой южные Курильские острова рассматриваются как исторически её территории, якобы находящиеся под незаконной оккупацией России.

При этом МИД уделяет внимание важности восстановления гуманитарных обменов с южной частью Курил, в частности, возможности для бывших японских жителей этих островов посещать могилы своих предков.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» (организация, признанная в РФ нежелательной). Было установлено, что на протяжении длительного времени союз формировал негативное мнение о России. Такая деятельность в условиях роста антироссийских настроений в Японии повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов, указали в ведомстве. По данным Генпрокуратуры, цель организации — отторжение от России части её территории.

Япония продолжает публично именовать Курильские острова — как минимум Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи — своими территориями. Москва неоднократно напоминала японскому правительству о том, что входящие в состав Сахалинской области Южные Курилы советские войска заняли в результате Курильской десантной операции в ходе войны с Японией — союзницей нацистской Германии. Япония 2 сентября 1945 года подписала акт о капитуляции.

В феврале 2024 года Минюст России включил в перечень нежелательных организаций «Союз за возвращение Северных территорий» («Союз борьбы за возвращение Северных территорий», организация, признанная в РФ нежелательной).