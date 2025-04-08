Москва, 8 апреля, 2025, 06:12 — ИА Регнум. Подразделению ударных беспилотников 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» удалось сковать и частично изолировать украинские войска на линии боевого соприкосновения на запорожском направлении. Подробности рассказал «РИА Новости» командир отделения взвода БПЛА с позывным Москва.

ИА Регнум ВСУ

«Фронт ввиду нашей работы и других расчетов FPV изолирован и частично скован, движение минимальное. Противник уже не двигается так активно и так смело», — поделился Москва.

Офицер добавил, что у украинских военных стало меньше техники и транспорта, их много сожгли, поэтому они меньше передвигаются. Отмечаются и потери в живой силе.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные уничтожили бункеры ВСУ в Андреевке Донецкой Народной Республики, построенные при финансовой поддержке одного из богатейших людей Украины Рината Ахметова (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим).

Российские войска освободили населённый пункт Катериновка в ДНР 7 апреля. Совокупные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили в минувшие сутки до 1250 человек. ВС РФ нанесли поражение пунктам управления беспилотниками, складам ракетно-артиллерийского вооружения, скоплениям живой силы и техники ВСУ. Российские средства ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 95 дронов самолётного типа.