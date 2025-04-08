Москва, 8 апреля, 2025, 05:49 — ИА Регнум. С января 2026 года в России будет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Законодательно предусмотрено, что в феврале выплаты пересчитают с учётом прошедшей инфляции, а в апреле прибавят ещё в зависимости от того, сколько средств собралось в Социальном фонде России. Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка. Однако её уровень всё равно ограничен объёмом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии», — уточнил ТАСС депутат.

Фактическое повышение за год составит примерно 1633 рубля, что не является значительным при постоянном росте цен. Основная цель новой схемы должна учесть различные экономические факторы и приблизить пенсионные выплаты к реальным изменениям зарплат и уровня цен, добавил Гаврилов.

В России, по данным Соцфонда, проживает более 41 млн пенсионеров. Одним из вариантов решения проблемы недостаточной индексации может быть введение привязки части индексации к динамике потребительских расходов конкретно пенсионеров или оценки их потребительской корзины, либо через анализ реальных трат на лекарства, еду, коммунальные услуги. Также возможен промежуточный перерасчёт пенсий внутри года при увеличении инфляции сверх определённой отметки. Данные решения позволили бы реагировать на резкие колебания индексов цен, не дожидаясь следующих плановых индексаций, считает парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, получать пенсию в размере 100 тыс. рублей россияне смогут при соблюдении трёх условий. Так, официальная зарплата должна быть не ниже 230 тыс. рублей в течение всей трудовой жизни, непрерывный стаж равен 64 годам с отсрочкой выхода на пенсию до 75 лет. Отклонения от этих пунктов существенно снижают итоговую сумму выплат. Альтернативой может стать дополнительная накопительная пенсия, которая формируется с помощью добровольных взносов, или же инвестиции.

Россияне в 2025 году могут забрать все пенсионные накопления разом, если их сумма не превышает 412 тыс. рублей. Для этого нужно подать заявление. Также важно заранее проверять, где находятся пенсионные накопления — в Пенсионном фонде или в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Если накопления находятся в НПФ, следует удостовериться, что у фонда есть действующая лицензия.