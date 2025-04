Мьянма, 8 апреля, 2025, 05:45 — ИА Регнум. Первая обладательница титула «Мисс туризм Мьянма 2018» Сили Ми погибла под завалами элитного 12-этажного дома во время прошедшего 28 марта землетрясения в городе Мандалай в Мьянме. Молодая женщина пыталась спасти ребенка. Подробности сообщил портал Need To Know (NTK).

NTK Сили Ми

Тело 28-летней бывшей королевы красоты обнаружили 2 апреля спасатели, разбирая завалы в надежде найти живых людей. Местные жители рассказали, что Сили Ми не раздумывая бросилась спасать ребенка, когда начались толчки и выбежать уже не смогла. Здание обрушилось многовенно.

Организаторы конкурса «Мисс туризм мира» выразили соболезнования родным и близким погибшей. Именно они и опознали первую обладательницу титула.

Жилой 12-этажный комплекс Sky Villa был одним из самых современных в Мандалае. На крыше здания находился крупнейший бар, а на территории — тренажерный зал.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение, магнитуда которого по разным оценкам составила от 7,7 до 7,9, число погибших возросло до 3564 человек. Отмечается, что 5012 человек получили ранения, ещё 210 числятся пропавшими без вести.

По распоряжению президента РФ Владимира Путина в республику направили специалистов МЧС, которые ведут спасательные операции.