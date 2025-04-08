Москва, 8 апреля, 2025, 05:15 — ИА Регнум. В апреле в ГИБДД ожидается наплыв желающих заменить или получить водительские права, поскольку вступят в силу изменения в законодательстве. Об этом сообщил доцент департамента права МГПУ Максим Тишаков.

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По словам юриста, льготный период автоматического продления действия подлежащих замене водительских прав на три года истекает с 1 апреля. При продлении документа три года назад права необходимо заменить, так как повторно данная льгота не действует. Речь идёт именно о национальных водительских удостоверениях, подчеркнул эксперт.

«За рубежом наше продление недействительно, поэтому следует заранее позаботиться о международных правах», — отметил Тишаков в беседе с агентством «Прайм».

Также в апреле закончится период упрощённой замены иностранных водительских удостоверений для новых граждан России и лиц, получивших право на постоянное проживание до 1 апреля 2024-го. Если у них имелись права других государств, их можно было в течение года в упрощённом порядке обменять на российские. Однако теперь предстоит полностью пройти всю процедуру, поэтому желающим лучше поторопиться, заключил доцент.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 апреля начал действовать штраф для иностранных автомобилистов, которые оформили вид на жительство или гражданство РФ, но в течение года не поменяли водительские права. Размер штрафа составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Мера может коснуться в том числе новых граждан России, которые въехали в страну до апреля 2024 года, но так и не поменяли водительское удостоверение. Нововведение не распространится на жителей Белоруссии и граждан РФ с белорусскими правами.

В январе МВД России напомнило, что в 2025 году всем водителям, срок действия прав которых закончился в 2022 году и был автоматически продлён на три года, необходимо заменить документы. Для получения нового удостоверения автомобилистам потребуется пройти медкомиссию, заплатить пошлину и прийти в Госавтоинспекцию. Наказание за езду с недействительными документами — штраф до 15 тыс. рублей и отстранение от управления автомобилем до восстановления прав.