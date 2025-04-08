Тбилиси, 8 апреля, 2025, 05:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «глубинное государство» (deep state) дало указание европейским организациям продолжать вооружённый конфликт на Украине.

IMAGO/Fotostand / Reuhl/Global Look Press Ираклий Кобахидзе

По словам политика, ранее в этот процесс были вовлечены и американские структуры. Теперь «глубинное государство» поручило исключительно европейцам продлевать конфликт, финансировать его.

«Американские фонды больше не финансируют антигосударственные процессы, в том числе в Грузии. Это бремя легло на плечи Европы, что очень прискорбно», — заявил 7 апреля Кобахидзе журналистам.

Премьер также заверил, что грузинская сторона будет отстаивать именно национальные интересы, важнейшим из которых является предотвращение того, что произошло на Украине.

Считается, что «глубинное государство» состоит из политиков, чиновников, журналистов и сотрудников технологических корпораций стран Запада и бывших территорий СССР.

Проходящие сейчас в США массовые протестные акции настолько хорошо организованы, что напоминают попытку «глубинного государства» устроить цветную революцию у себя дома. Такое мнение 6 апреля высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Как сообщало ИА Регнум, генсек правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал, что западные страны давили на правительство Грузии и заставляли открыть «второй фронт» против Москвы. По его словам, от грузинских властей требовали не только введения ограничительных антироссийских мер, но и организацию чартерных рейсов для отправки наёмников на Украину. Правительство Грузии отказалось следовать этим требованиям.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну фанатиком, который стремится продлить конфликт на Украине.