Москва, 8 апреля, 2025, 04:38 — ИА Регнум. Для назначения страховой пенсии в 2025 году потребуется одновременное соблюдение трех условий. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Так, пенсионный возраст у мужчин установлен — 64 года и старше, у женщин — 59 лет и старше. Минимальный страховой стаж, необходимый для возникновения права на страховую пенсию по старости составляет 15 лет. Также для назначения страховой пенсии по старости необходимо иметь минимум 30 пенсионных коэффициентов.

Стоимость одного коэффициента в 2025 году установлена в 145,69 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8 907,70 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, которые сформировали пенсионные накопления и имеют минимальный страховой стаж в 15 лет, могут получить срочную пенсионную выплату. Об этом рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

По словам Никитина, срочная пенсионная выплата является важным инструментом для финансовой поддержки россиян, который дает возможность получать пенсионные накопления ежемесячно как минимум десять лет, или 120 месяцев.

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов информировал, что с 2026 года в РФ вступит в силу двухэтапная индексация страховых пенсий. По его словам, первая индексация будет осуществляться в феврале следующего года, исходя из уровня инфляции прошлого года, а вторая — с учетом поступлений в Социальный фонд.