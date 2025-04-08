Буэнос-Айрес, 8 апреля, 2025, 04:32 — ИА Регнум. В Аргентине суд постановил отпустить всех задержанных россиян по делу о торговле людьми. Под стражей оставили лишь организатора религиозной секты «Ашрам Шамбала» Константина Руднева, сообщил телеканал TN.

RonnyKA Флаг Аргентины

Гражданам РФ после освобождения запретили выезжать за пределы Аргентины и приближаться к предполагаемой жертве. Суд обязал россиян каждые семь дней отмечаться в полиции.

Посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов 5 апреля призвал журналистов не нагнетать ситуацию. По его словам, дипмиссия внимательно отслеживает происходящее с согражданами.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура города Сан-Карлос-де-Барилоче в Аргентине выдвинула обвинения в торговле людьми в отношении 21 гражданина РФ, включая организатора религиозной секты «Ашрам Шамбала» Константина Руднева. По версии следствия, возможной жертвой торговли людьми стала 22-летняя беременная женщина из России. Прокуратура предполагает, что подозреваемые вывезли её в Аргентину, чтобы записать отцом новорожденного главу секты, чтобы он впоследствии мог претендовать на гражданство Аргентины.

В 2013 году в Новосибирске суд вынес приговор Константину Рудневу, который обвинялся в создании тоталитарной религиозной секты, в изнасиловании и в наркоторговле. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. Основателя секты «Ашрам Шамбала» признали виновным в создании тоталитарной религиозной организации, несмотря на то, что срок давности преступления уже истёк. Из-за этого назначенное наказание суд отменил. Но за изнасилование и незаконный сбыт наркотиков Руднева приговорили к 11 годам колонии и штрафу в размере 100 тыс. рублей.