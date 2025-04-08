Мангейм, Германия, 8 апреля, 2025, 04:25 — ИА Регнум. Сюжет о возможном участии России в теракте в Мангейме выпустил немецкий телеканал ZDF со ссылкой на Google Trends. Вместе с тем представитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) агентству Reuters заявил, что эти данные недостоверны.

Иван Шилов ИА Регнум Полиция Германии

Журналисты пояснили, что запросы с территории России, такие как «террористический акт в Мангейме» и имя пострадавшего Михаэля Штюрценбергера, были сделаны за несколько дней до теракта. Издание считает, что такой анализ не может служить доказательством, так как Google Trends не учитывает фактическое количество запросов и работает на основе вероятностей.

Представитель BND также отметил, что из-за алгоритмов, не предназначенных для такого использования, при анализе трендов с малым объёмом запросов возникают «артефакты». Кроме того, Google Trends не учитывает использование некоторых VPN-сервисов. Это делает привязку к России маловероятной, так как подобные артефакты могут быть воспроизведены для множества других стран.

Незадолго до выборов в Европейский парламент, а также выборов в бундестаг, теракты потрясли Германию: нападавшие использовали ножи и автомобили, в результате чего несколько человек были убиты.

Как сообщало ИА Регнум, подозреваемый в наезде на толпу людей в городе Мангейм, предположительно, является гражданином страны, он действовал в одиночку. Об этом 3 марта написало издание Focus.

13 февраля автомобиль въехал в толпу людей в центре Мюнхена. Инцидент произошел во время профсоюзной уличной демонстрации в городе. Некоторые из очевидцев заявили, что водитель совершил наезд умышленно. Полицейские разбили стекло автомобиля, чтобы задержать его. Пострадали 36 человек, из которых двое получили тяжелые травмы, а еще восемь человек травмы средней тяжести.

Газета Bild со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что водителем автомобиля, протаранившего толпу, является гражданин Афганистана. А по информации немецкой газеты Der Spiegel, 24-летний подозреваемый переехал в Германию из Афганистана в 2016 году, после чего регулярно публиковал посты с исламистским содержанием.