Таллин, 8 апреля, 2025, 04:01 — ИА Регнум. Эстонский парламент 9 апреля обсудит возможность наделить вооружённые силы и военно-морской флот правом применять оружие к торговым судам, в отношении которых возникли подозрения в намерении повредить подводные кабели и иные инфраструктурные объекты. Об этом 7 апреля сообщила телерадиокомпания ERR.

Hannu Северный порт. Палдиски. Эстония

«Это мера, к которой прибегнут только в самом крайнем случае. Например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы», — подчеркнул председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу.

Он добавил, что перед затоплением экипаж подозрительного судна эвакуируют.

При нехватке собственных ресурсов Эстония готова к сотрудничеству с союзниками, такими как Финляндия, Швеция и Латвия с целью эффективного реагирования на потенциальные угрозы.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря 2024 года между Эстонией и Финляндией произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. На следующий день ещё три кабеля в Балтийском море вышли из строя. Затем погранслужба и полиция Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S по подозрению в причастности к инциденту.

Издание Politico 10 февраля объявило, что страны Евросоюза планируют массово задерживать российские танкеры на Балтике. Отмечается, что члены ЕС намерены использовать международное право для захвата судов по экологическим или пиратским причинам, а также вносить изменения в национальное законодательство для создания новых барьеров Москве.

По мнению профессора международных отношений и специалиста по безопасности на море из Университета Копенгагена Кристиана Бюгера, подводные кабели Estlink 2 в Балтийском море могли быть повреждены якорем. Причиной тому мог стать подкуп капитана судна. Такая «операция обходится очень дёшево» и требует минимальных затрат, отметил эксперт.