Москва, 8 апреля, 2025, 03:37 — ИА Регнум. Заработные платы у работников прокуратуры, Следственного комитета (СК), а также судебной системы будут увеличены с 1 октября 2025 года. Об этом «РИА Новости» сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

ИА REGNUM Увеличение зарплаты

По словам эксперта, индексация должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей), Следственного комитета и прокуратуры запланирована на 4,5%.

Голубева пояснила, что правила индексации зарплат установлены трудовым законодательством и регулирующими документами. Другие работодатели могут индексировать заработную плату в соответствии с условиями коллективных договоров или внутренних нормативных документов.

Как сообщало ИА Регнум, к декабрю 2025 года средняя зарплата россиян увеличится на 57% по сравнению с январскими значениями. Такой прогноз сделал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Балынин также напомнил, что средняя зарплата россиян в январе 2025 года на 19% превысила аналогичный показатель предыдущего года, составив около 89 тыс. рублей. При этом, по прогнозу эксперта, к декабрю данный показатель достигнет примерно 140 тыс. рублей.

В России назвали самые высокооплачиваемые профессии, среди которых оказались дата-сайентисты и DevOps-инженеры из сферы IT, зарплаты которых составляют в среднем 250 тыс. (–6% за год) и 235 тыс. рублей (–7%) в месяц соответственно.